«Liepājas kafijas fabrikas» apgrozījums pērn pieaug par 28,6%; zaudējumi samazinās

Kafijas ražotāja SIA «Liepājas kafijas fabrika» pagājušajā gadā strādāja ar 1,766 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 28,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 42,7% un bija 96 805 eiro, liecina «Firmas.lv» dati.

Tostarp pagājušajā gadā «Liepājas kafijas fabrika» visvairāk ieņēmumu guva Ukrainā - 939 076 eiro, kas ir 2,1 reizi vairāk nekā 2015.gadā un veidoja 53,2% no kompānijas kopējiem ieņēmumiem.

Vienlaikus kompānijas ieņēmumi vietējā tirgū pagājušajā gadā samazinājās par 6,5% un bija 790 794 eiro, veidojot 44,8% no kopējiem kompānijas ieņēmumiem, savukārt citās Eiropas Savienības valstīs «Liepājas kafijas fabrika» pagājušajā gadā guva ieņēmumus 35 924 eiro apmērā, kas ir samazinājums 2,3 reizes un veidoja 2% no kopējiem ieņēmumiem.

Reklāma

Tāpat kompānijas gada pārskats liecina, ka pagājušajā gadā «Liepājas kafijas fabrika» visvairāk ieņēmumu guvusi no maltās kafijas vakuuma iepakojumā realizācijas - 1,076 miljonus eiro, kas salīdzinājumā ar 2015.gadu ir pieaugums 4,2 reizes. Vienlaikus šķīstošā kafija «Liepāja» skārda kārbā pērn realizēta 680 992 eiro apmērā, kas ir par 11,1% mazāk nekā 2015.gadā. Tajā pašā laikā kompānija pērn nav guvusi ieņēmumu no 100% šķīstošās kafijas realizācijas, kamēr 2015.gadā «Liepājas kafijas fabrikas» ieņēmumi no šī produkcijas veida realizācijas bija 332 762 eiro.

«2017.gadā sabiedrība turpinās ražot gan šķīstošo, gan malto kafiju. Tāpat tiks meklēti jauni sadarbības partneri un jauni produkcijas realizācijas tirgi. Arī turpmāk uzņēmuma prioritātes būs tālāka ražošanas izmaksu kontrole, optimizācija un ražošanas efektivitātes paaugstināšana,» teikts uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā.

2015.gadā «Liepājas kafijas fabrika» strādāja ar 1,373 miljonu eiro apgrozījumu un 169 069 eiro zaudējumiem.

«Liepājas kafijas fabrika» ir reģistrēta 2001.gadā, atdalot uzņēmumu no «Liepājas cukurfabrikas». Kompānijas apmaksātais pamatkapitāls ir 2,272 miljoni eiro, bet reģistrētais pamatkapitāls - 3,337 miljoni eiro. «Liepājas kafijas fabrikas» galvenais darbības virziens ir šķīstošos kafijas, šķīstošo kafijas dzērienu un maltās kafijas ražošana. «Liepājas kafijas fabrika» pieder Ukrainas «Aktīvu pārvaldīšanas kompānijai «Rietumu investīciju grupa«» (84,04%) un Ukrainas-Anglijas kopuzņēmumam «Galka LTD» (15,96%).