PTAC soda internetveikala «2u.lv» pārvaldītāju ar € 20 000 sodu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) uzlicis sodu 20 000 eiro apmērā internetveikala «2u.lv» pārvaldītājai SIA «Baltic Able Traders», teikts PTAC lēmumā patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā.

Saskaņā ar šo lēmumu, kas pieņemts 24.martā, uzņēmumam ir noteikts pienākums nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi.

PTAC prasa pārtraukt piedāvāt un pārdot patērētājiem preces, kuru piegādi komersants apsolītajā termiņā nevar nodrošināt, sniegt patiesu informāciju par patērētāju pasūtīto preču piegādes termiņiem, sniegt patiesu informāciju par patērētāju samaksātās pirkuma maksas atmaksāšanu gadījumos, kad patērētāja pasūtīto preci komersants nepiegādā, kā arī nodrošināt patērētājiem tādus saziņas līdzekļus, lai patērētāji ātri un efektīvi varētu sazināties ar komersantu.

Kā atzīmēts lēmumā, uzņēmums šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums stājies spēkā.

Jau vēstīts, ka pagājušā gada beigās PTAC uzdeva vietnei «www.2u.lv» nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi.

Kopumā no 2016.gada janvāra PTAC saistībā ar «Baltic Able Traders» darbību saņemtas 158 sūdzības. Tāpat sniegtas 268 konsultācijas.

Kā liecina «Firmas.lv» informācija, «Baltic Able Traders» apgrozījums 2015.gadā bija 1,763 miljoni eiro. Uzņēmums 2015.gadā cieta zaudējumus 632 eiro apmērā. SIA «Baltic Able Traders» dibināta 2005.gadā. Uzņēmums pamatkapitāls ir 128 510 eiro. «Baltic Able Traders» vienīgai īpašnieks ir Arvīds Aļeksējevs.

