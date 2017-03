Itālijas «Moby» aprīlī sāks kruīza kuģu satiksmi Baltijas jūrā

Foto: TASS/Scanpix

Itālijas kruīzu kuģu operators «Moby SPL», kurš pērn no Kiprā reģistrētā uzņēmuma «St. Peter Line» iegādājās divus kruīza kuģus, plāno no 3.aprīļa sākt reisus Baltijas jūrā ar vienu no šiem kuģiem «Princess Anastasia».