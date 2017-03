Savākti 10 000 parakstu par pērn apstiprināto «Sadales tīkla» tarifu un OIK atcelšanu

Sabiedrības iniciatīvu portālā «Manabalss.lv» savākti 10 000 parakstu, lai rosinātu atcelt pērn augustā apstiprinātos AS «Sadales tīkls» elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifus un obligāto iepirkuma komponenti (OIK).

Kā iniciatīvas autors norādīts Romāns Ostrovskis. Viņš uzsver, ka mājsaimniecībai lietotāja ikmēneša kopējo maksājumu par elektroenerģijas piegādi veido maksa par elektroenerģiju, maksa par elektroenerģijas sadales pakalpojumiem, kā arī OIK.

Pēc Ostrovaksta teiktā, ieviešot OIK, tika palielināti Latvijas iedzīvotāju izdevumi par elektroenerģiju, tādējādi katrs Latvijas iedzīvotājs, kurš maksā par elektrību, uztur un sponsorē staciju īpašniekus, kuri elektroenerģiju pārdod obligātajā iepirkumā.

Iniciatīvas iesniedzējs norādīja, ka Eiropas Savienības direktīva neparedz HES un citu elektroenerģijas ražotāju atbalstu uz galapatērētāja rēķina, bet norāda uz lielāku valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai, patēriņa samazināšanu un energoefektivitātes palielināšanu, turklāt atbalstam atjaunojamās elektroenerģijas ražotājiem jānāk no valsts.

Līdz ar to viņa ieskatā jārosina šos izdevumus pilnībā uzņemties valstij, jo tas ir valsts pienākums atbalstīt atjaunojamās elektroenerģijas ražotājus. Par atbalsta sniegšanu lēmumu ir pieņēmusi valdība, bet izpildījums, kā šis atbalsts tiek sniegts, nav iedzīvotāju interesēs, sacīja Ostrovskis, piebilstot, ka no 2014.gada valsts jau daļēji kompensē no valsts budžeta, lai OIK nepieaugtu.

Šādas iniciatīvas rezultātā patērētāji maksāšot tikai par reāli patērēto elektrību, nepārmaksājot par valsts pārmaksāto atjaunojamās elektroenerģijas obligāto iepirkumu virs tirgus cenas, pārliecināts Ostrovskis.

