«Baltic Taxi» un «Red Cab» cer, ka lidosta radīs risinājumu pārvadājumu organizēšanai

«Baltic Taxi» un AS «Rīgas taksometru parks», kas strādā ar zīmolu «Red Cab», cer, ka starptautiskā lidosta «Rīga» radīs risinājumu taksometru pakalpojumu organizēšanai pēc tiesas sprieduma izpildes par automātiskās barjeras demontāžu.

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments pagājušajā nedēļā atstāja negrozītu spriedumu, ar kuru starptautiskajai lidostai «Rīga» uzlikts par pienākumu viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas demontēt automātisko barjeru, kas ierobežo piekļūšanu taksometru stāvēšanas joslai. No norobežotās teritorijas patlaban taksometru pārvadājumus nodrošina «Rīgas taksometru parks» un «Baltic Taxi».

«Rīgas taksometru parka» komercdirektore Anita Pakalniece aģentūrai LETA pauda, ka tiesas spriedums izskatās tendenciozs un nav ievērotas lidostas ekskluzīvās lietošanas tiesības uz attiecīgo teritoriju.

«Līdz šim lidosta taksometru operatoriem ir uzstādījusi nosacījumus, lai pakalpojums būtu pasažieriem ērts, kvalitatīvs un korekts, īpaši tiem, kam pirmais iespaids par Latviju veidojas lidostā. Taksometru stāvvietas beznosacījumu pieejamība spēcīgi mazinās valsts un starptautiskās lidostas prestižu, cik tas skaļi arī neizklausītos. Taksometru nozare šobrīd 80% darbojas pelēkās ekonomikas zonā, kas galvenokārt izpaužas neskaidras cenas veidošanā un darījumu apliecinošu dokumentu neizsniegšanā. Ceru, ka lidosta meklēs un atradīs risinājumu,» klāstīja Pakalniece.

Savukārt «Baltic Taxi» konsultants Jānis Naglis sacīja, ka nav iepazinies ar tiesas spriedumu, taču tas jārespektē, vienlaikus uzsverot, ka jābūt kādiem nosacījumiem par taksometru stāvēšanu pie lidostas, lai nebūtu «bardaks».

Tāpat viņš atzīmēja ka nezina nevienu lidostu Eiropā, izņemot Viļņu, kur piekļuve netiktu regulēta. Patlaban lidostā «Rīga» ir konkrēti nosacījumi, kuriem jāatbilst taksometriem un to vadītājiem, lai attiecīgajā teritorijā varētu stāvēt.

Naglis pauda pārliecību, ka lidosta «Rīga» atradīs korektu risinājumu, lai pasažieru apkalpošanas kvalitāte nepasliktinātos, un būs jauni noteikumi. «Neticu, ka būs anarhija un jebkurš varēs iebraukt,» viņš piebilda.

Vienlaikus lidostā «Rīga» aģentūrai LETA norādīja, ka uzņēmums rīkosies atbilstoši tiesas spriedumam, plašākus komentārus par turpmāko taksometru pakalpojumu organizēšanu lidostā pagaidām gan nesniedzot.

Aģentūra LETA jau rakstīja, ka AT Administratīvo lietu departaments pagājušajā nedēļā atstāja negrozītu spriedumu, ar kuru starptautiskajai lidostai «Rīga» uzlikts par pienākumu viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas demontēt automātisko barjeru, kas ierobežo piekļūšanu taksometru stāvēšanas joslai. Barjera atrodas lidostas teritorijā taksometru stāvēšanas joslā pie lidostas termināļa, kur pasažieri ierodas Rīgā, tas ir, pie atlidošanas jeb tā sauktā zelta kilometra. Tāpat tiesa uzdeva atcelt ceļa zīmi «Iebraukt aizliegts» un papildzīmi «Izņemot ar lidostas atļaujām».

AT spriedums nav pārsūdzams.

