Izlaiž trešo pasakām veltīto sudraba kolekcijas monētu - «Vecīša cimdiņš»

Latvijas Banka rīt, 28.martā, izlaidīs kolekcijas monētu «Pasaku monēta III. Vecīša cimdiņš». Šī ir trešā kolekcijas monēta īpašā monētu sērijā, kas veltīta tautā iemīļotām un zīmīgākām latviešu pasakām. Pirmā šīs sērijas monēta «Pasaku monēta I. Pieci kaķi» tika izlaista 2015.gadā, savukārt 2016.gadā tapa kolekcijas monēta «Pasaku monēta II. Ezīša kažociņš».

Trešās pasaku monētas priekšpusē attēlots rakstains krāsains cimds, tā apakšā redzamas lāča un vilka kājas, kā arī muša, zaķis un pele. Monētas aizmugurē redzami pasakas varoņi - lācis, vilks, pele un zaķis - dejas solī, kā arī muša lidojumā.

Monētas grafiskā dizaina autors ir mākslinieks Arvīds Priedīte, kuram tā ir 14.kolekcijas monēta. Ģipša modeli veidojis daudzu monētu līdzautors Jānis Strupulis. Monēta izgatavota Lietuvas monētu kaltuvē.

Monētas maksimālā tirāža - 10 000 eksemplāru. Tās cena Latvijas Bankas kasēs - 47 eiro.

Monētu no 28.marta varēs iegādāties Latvijas Bankas kasēs Rīgā, K.Valdemāra ielā 1B, un Liepājā, Teātra ielā 3. To no šodienas plkst.15 iespējams rezervēt Latvijas Bankas jauno kolekcijas monētu un citu numismātikas produktu rezervēšanas sistēmā, kas pieejama Latvijas Bankas interneta vietnes Monētu sadaļā.

Kolekcijas monēta «Pasaku monēta III. Vecīša cimdiņš» ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijā, tomēr maz ticams, ka šādas monētas reāli nonāk apgrozībā, jo pēc būtības tās ir mākslas darbi un ir numismātu un citu interesentu īpaši pieprasītas.

Latvijas Banka skaidro, ka pasakas «Vecīša cimdiņš» morāle ieslēgta šķietami jautrā un panaivā stāstiņā, kaut ar mazliet skumjām beigām. Viedas dzīvošanas mācība pasakā sniegta metaforiski, proti, katram cilvēkam jāiemācās cieņa pret dzīvību, līdzcietība pret nelaimē nonākušiem, līdzjūtība grūtībās un vēlme un prasme sadarboties, lai vairotu kopīgo labklājību.

