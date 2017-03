ECB amatpersona: Katrai bankai jādomā par ilgtspējīgu darbību

The new 50 euro banknote is presented at the headquarters of the European Central Bank, ECB, in Frankfurt, central Germany, Tuesday, July 5, 2016. (Frank Rumpenhorst/dpa via AP). Foto: AP/Scanpix

Pasaule mainās, un arī bankām būs jāmainās, tāpēc katrai bankai jādomā, kāds uzņēmējdarbības modelis nepieciešams, lai nodrošinātu ilgtspējīgu darbību, intervijā sacīja Eiropas Centrālās bankas (ECB) Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī. Ilgtspējīgs uzņēmējdarbības modelis nozīmē, ka bankām jābūt labi kapitalizētām, ar pietiekamu likviditāti un noturīgu pelnītspēju, skaidroja Nuī. Viņa norādīja, ka bankām jāizmanto iespējas attīstīties, piemēram, digitalizācijas jomā. «Latvijas banku pelnītspējas līmeni daļēji var izskaidrot ar ļoti labu banku spēju izmantot digitālās tehnoloģijas un spēju sniegt klientiem digitālos pakalpojumus. Nozīmīgs klientu īpatsvars vēlas banku operācijas veikt jaunās, digitālās formās,» sacīja ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja. Reklāma Kā būtisku banku nozares izaicinājumu ECB amatpersona minēja banku pelnītspēju. «Pašlaik tirgū ir arī bankas, kas nevar atpelnīt savas kapitāla izmaksas. Šāda situācija nevar ilgt mūžīgi. Tā var būt dažus gadus, kamēr tiek atrisinātas krīzes sekas, kamēr tiek atgūti kavētie kredīti, taču ilgtermiņā bankai ir jānodrošina pienācīga kapitāla atdeve,» uzsvēra Nuī. Uzraudzības valdes priekšsēdētāja atzina, ka kopumā Eiropā ir vajadzīga banku apvienošana. «Dažās valstīs ir pārāk daudz banku. Daļa no banku pelnītspējas problēmām ir saistīta tieši ar apstākli, ka banku pakalpojumu piedāvājums ir pārāk liels. Vienlaikus jāsaprot, ka apvienošanās darījumiem jābūt pamatotiem un jaunajai bankai jau no paša tās darbības sākuma jābūt spēcīgai. Nepietiek ar to, ka banka solās kļūt spēcīga pēc vairākiem gadiem,» sacīja ECB amatpersona. Nuī arī atzīmēja, ka, ECB saņemot lūgumu atļaut banku darbību apvienošanu, tas tiek ļoti nopietni izvērtēts. «Veiksmīga apvienošanās uzlabo situāciju banku sistēmā kopumā un uzlabo arī apvienoto banku stāvokli. Vispārīgi runājot, šādiem darījumiem tiek izvirzīti nosacījumi, lai nodrošinātu, ka banka, kas rodas šāda darījuma rezultātā, ir spēcīga un stabila,» viņa sacīja. Nuī arī atzina, ka, protams, ne jau visām bankām ir jāapvienojas. Dažas bankas jau ir ļoti lielas, un ECB nevēlas veicināt situāciju, kad tirgū ir tikai dažas lielas bankas. Tirgū ir vieta dažādiem uzņēmējdarbības modeļiem un dažādu lielumu bankām, bet kopumā piedāvājums ir pārāk liels, un dažas bankas varētu veikt pasākumus, lai uzlabotu pelnītspēju. «Pārrobežu apvienošanās gadījumos tirgus dalībnieki saskatīs Vienotā uzraudzības mehānisma panākumus. Tas būtu pozitīvs solis. Esmu pārliecināta, ka tas notiks,» rezumēja ECB uzraudzības valdes priekšsēdētāja. ECB īstenotais Vienotais uzraudzības mehānisms darbu sāka 2014.gada novembrī. Tā mērķis ir nodrošināt Eiropas banku sistēmas drošību un noturību un veicināt finanšu integrāciju un stabilitāti Eiropā. Pašlaik mehānismā ietilpst 19 eirozonas valstis. ECB tieši uzraugāmās kredītiestādes veido gandrīz 85% no eirozonas banku kopējiem aktīviem. Katrā valstī ECB tiešai uzraudzībai pakļautas vismaz trīs vissvarīgākās kredītiestādes. Latvijā ECB tieši uzrauga «Swedbank», «SEB banku» un «ABLV Bank». Uzraudzība norit sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.



