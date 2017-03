FM: 2018.gada budžeta deficīts ar EK saskaņojumu var sasniegt 1,4% no IKP

2018.gada budžeta deficīts ar Eiropas Komisijas (EK) saskaņojumu var sasniegt 1,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), aģentūrai LETA stāstīja Finanšu ministrijas (FM) pārstāvis Aleksis Jarockis.

Saistītie raksti Latvijas Banka pasliktinās iekšzemes kopprodukta prognozes 2009. g. 8. maijs

Viņš informēja, ka FM patlaban izstrādā Latvijas Stabilitātes programmu 2017.-2020.gadam, kurā būs ietvertas makroekonomisko rādītāju prognozes 2018., 2019. un 2020.gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes, kā arī plānotās nodokļu reformas ietekmes finansiālais novērtējums. Latvijas Stabilitātes programmu plānots iesniegt EK šā gada 18.aprīlī.

Jarockis norādīja, ka Latvijas budžeta deficīts nevar pārsniegt 1% no IKP, tomēr Veselības ministrija (VM) patlaban gatavo priekšlikumu atkāpei no normas, proti, veselības aprūpes nozares reformu ieviešanai atļaut palielināt budžeta deficītu par 0,4% no IKP.

Reklāma

«Ja EK šo atkāpi apstiprinās, tad Latvijas budžeta deficīts sasniegs 1,4% no IKP,» norādīja FM pārstāvis.

LETA jau rakstīja, ka 2016.gadā Eiropas Komisija (EK) pieļāva Latvijai palielināt budžeta deficītu veselības reformu finansēšanai, tādējādi veselības nozarei 2017.gadā papildu novirzot aptuveni 35 miljonus eiro.

EK atzina, ka Latvija var kvalificēties budžeta deficīta palielināšanai par 0,1% no IKP 2017.gadā ar nosacījumu, ka Latvijā tiks ieviestas reformas veselības nozarē un to ieviešanu uzraudzīs Eiropas Semestris.

Saistītie raksti