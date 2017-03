«Danske» pārdos arī savu privāto klientu biznesu Igaunijā

Dānijas banka «Danske Bank» sākusi meklēt pircēju savam privāto klientu apkalpošanas biznesam Igaunijā pēc tam, kad tika atklāts, ka arī banka Igaunijā izmantota, lai no Krievijas aizplūdinātu miljardiem eiro vērtas summas, liecina Dānijas lietišķā laikraksta «Borsen» rīcībā esošā informācija.

«Mēs nesen «Swedbank» pārdevām savu privāto klientu apkalpošanas biznesu Latvijā un Lietuvā. Tagad pārdošanā ir arī Igaunijas filiāles privāto klientu apkalpošanas bizness,» ziņu vietnei «Finanswatch» teicis «Danske Bank» preses pārstāvis Kenni Lets.

Šonedēļ starptautiska pētnieciskās žurnālistikas grupa publicēja savu ziņojumu par to, kā bankas visā pasaulē atmazgāja 20,8 miljardus ASV dolāru (19,3 miljardus eiro) Krievijas naudas, tostarp 1,6 miljardi ASV dolāru nelegāli iegūto līdzekļu legalizēti Igaunijas bankās. Nevalstiskā organizētās noziedzības un korupcijas izpētes centra «Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP) rīcībā nonācis dokuments, kurā uzskaitīti tūkstošiem kompāniju, kas izmantotas shēmā, kā arī atklāts, ka maz zināmu ārzonas kompāniju konti Igaunijā izmantoti, lai pārskaitītu summu, kas pielīdzināma sestajai daļai valsts budžeta. Lielākā daļa no šīs summas - 1,18 miljardi ASV dolāru - plūduši caur «Danske» filiāles Igaunijā kontiem.

Reklāma

2015.gada sākumā «Danske Bank» informēja par plāniem restrukturizēt savu komerciālo darbību Baltijas valstīs un koncentrēties uz korporatīvo un privātbankas klientu apkalpošanu. «Danske» paziņoja, ka no 2015.gada 1.jūnija jaunus kreditēšanas līgumus slēgs tikai ar kompānijām un privātbankas pakalpojumu klientiem.

«Danske» filiāles Igaunijā kredītportfelis sasniedz 900 miljonus eiro un noguldījumi - 578 miljonus eiro. Bankai ir biroji četrās Igaunijas pilsētās - Tallinā, Tartu, Pērnavā un Jehvi, kā arī tā apkalpo vairāk nekā 100 bankomātu visā valstī.