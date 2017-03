AT lidostai «Rīga» liek demontēt barjeru, kas ierobežo piekļūšanu taksometru stāvēšanas joslai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments šodien atstāja negrozītu spriedumu, ar kuru starptautiskajai lidostai «Rīga» uzlikts par pienākumu viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas demontēt automātisko barjeru, kas ierobežo piekļūšanu taksometru stāvēšanas joslai.

Kā aģentūru LETA informēja AT preses sekretāre Baiba Kataja, barjera atrodas lidostas teritorijā taksometru stāvēšanas joslā pie lidostas termināļa, kur pasažieri ierodas Rīgā, tas ir, pie atlidošanas jeb tā sauktā «zelta kilometra». Tāpat ar tiesas spriedumu uzdots atcelt ceļa zīmi «Iebraukt aizliegts» un papildzīmi «Izņemot ar lidostas atļaujām».

AT spriedums nav pārsūdzams.

AT spriedumā analizējusi lidostas kasācijas sūdzībā minētos argumentus un norādījusi, ka Administratīvā apgabaltiesa spriedumā ir atzinusi, ka lidostas teritorijā Mārupes novada dome nav izveidojusi taksometru stāvvietu, bet lidostai nav tiesību to darīt, līdz ar to strīdus jautājums lietā ir par lidostas īpašumā esošas publiskas lietas izmantošanu, uz kuru ir tiesības ikvienam.

AT arī spriedumā norādījusi, ka nav izšķirošas nozīmes tam, vai pieteicējs ir taksometra vadītājs vai saimnieciskās darbības veicējs ar atbilstoši normatīvajiem aktiem reģistrētu atļauju uzņēmējdarbības veikšanai, jo tiesības uz publiskas lietas izmantošanu ir ikvienam. Līdz ar to pieteicējam ir no vienlīdzības principa izrietošas tiesības prasīt tādu pašu pieeju publiskas lietas izmantošanai kā citām personām, bet atteikuma saņemšanas gadījumā viņam ir tiesības pārbaudīt tiesā šāda iestādes lēmuma tiesiskumu.

Tāpat AT spriedumā ir atspēkojusi lidostas pretargumentu par nojaucamo barjeru. AT nerodas šaubas par to, kuru automātisko barjeru Administratīvās apgabaltiesas spriedumā ir uzdots lidostai demontēt, jo, vērtējot spriedumu kopumā, ir skaidri un nepārprotami secināms, ka lietā runa ir par strīdus barjeru, proti, par to barjeru, kas ierobežo piekļūšanu taksometru stāvēšanas joslai pie lidostas termināļa, kur pasažieri ierodas Rīgā, tas ir, pie atlidošanas.

Vienlaikus AT spriedumā arī norāda, ka pat gadījumā, ja procesa dalībniekiem ir radušās grūtības ar sprieduma izpildi, tiesa Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ar savu lēmumu var spriedumu izskaidrot. Līdz ar to kasācijas sūdzībā norādītais arguments par neprecizitātēm sprieduma rezolutīvajā daļā nav pamats konkrētā tiesas sprieduma atcelšanai.

Kā ziņots, lidosta «Rīga» ir noteikusi kārtību taksometru novietošanai stāvēšanai lidostas teritorijā. Iebilstot pret šo kārtību, pieteicējs lūdza nodrošināt pieeju taksometru stāvvietai lidostā, kas ir publiska lieta, taču saņēma noraidījumu, jo pieteicējam nav konstatējamas subjektīvās tiesības beznosacījumu kārtībā jebkurā laikā un vietā izmantot privātam tiesību subjektam piederošu īpašumu.

Vīrietis vērsās tiesā ar pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, proti, pienākuma uzlikšanu lidostai nodrošināt piekļuvi taksometru stāvvietai. Lidosta apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteicēja pieteikums tika apmierināts, pārsūdzēja kasācijas kārtībā.

Sūdzībā lidosta cita starpā norāda, ka tiesa nav piemērojusi Civillikuma normas attiecībā uz īpašumu kā pilnīgas varas tiesību pār lietu, kā arī tiesa nav vērtējusi, vai pieteicējam vispār ir subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu tiesā, un vai to aizskārums ir reāls.

