Skaties tiešraidē – nākotnes izaicinājumu konference «Cilvēkfaktors»

24.martā no plkst. 10.30 visas dienas garumā norisināsies konference kas pulcēs uzņēmumu vadītājus, personāla speciālistus, mārketinga un vadošos darbiniekus, kuri kopīgi meklēs atbildes un prognozēs, kāds būs darbs nākotnē un kā tam sagatavoties jau tagad.

Kā lektori uzstāsies 15 tādi savas jomas profesionāļi un viedokļu līderi kā bijusī Latvijas valsts prezidente VairaVīķe-Freiberga, ziņu moderators un stratēģis Haralds Burkovskis, Google klientu attiecību menedžere Selena Harries, vadības zinību konsultants Daniels Pavļuts, komandu veidošanas treneris Māris Resnisunciti.

Tiešraides programma:

Sesija - Ekosistēma

10.30 – «Un tad komandā satiekas 5 paaudžu darbinieki» /Haralds Burkovskis/

10.47 – «Darbs pēc 5 gadiem – vai tas būs tas pats, kas šodien» /Vita Brakovska/

11.07 – «Darbinieka «laimes formula»» /Zane Veinberga/

11.24 – «Elastīga darba vide» /Kristīne Mennika/

11.45 – «Talanti – aisberga neredzamā daļa» /Inga Ezera/

12.05 – «Darbs: pienākums, tikums vai aizraujoša spēle?» /Vaira Vīķe-Freiberga/

Sesija - Darīt

13.30 – «Magnetizējošs uzņēmums – pievilcīga darba devēja zīmols»/Gunta Jēkabsone un Alksne/

13.57 – «Dabas likumi darba dzīvē» /Arvīds Barševskis/

14.14 – «Google culture – How to foster innovation and collaboration internally» /Selena Harries/

14.31 – «Kāda ir īsta līderība» /Daniels Pavļuts/

14.48 – «Pārmaiņas – take it easy» /Ieva Kalve/

Sesija - Vadīt

15.45 – «No uzņēmuma motivācijas sitēmas uz darbinieka pašmotivāciju» /Jeļena Hercberga/

16.02 – «Profesiju klasifikators 2025. gadā» /Līga Peiseniece/

16.19 – «Darbinieku snieguma novērtēšana: cerības un realitāte» /Zanda Arnava un Artūrs Lējējs/

16.41 – «Vienkārši, vienkāršāk, pavisam vienkārši» /Māris Resnis/

17.03 – «Kādi darbinieki būs pieprasīti Latvijas uzņēmumos nākotnē – pētījuma prezentācija» /Aija Bite-Ozere/

17.20 – Diskusija, kuru vadīs pārmaiņu arhitekte Anita Gaile, Personāla asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga un citi.

