Ziņojums: Bīstamāko preču saraksta augšgalā gan Latvijā, gan ES ir rotaļlietas

Bīstamāko preču sarakstā pirmo vietu Latvijā un Eiropas Savienībā (ES) ieņem rotaļlietas, secināts Eiropas Komisijas (EK) publicētajā bīstamo preču brīdināšanas sistēmas «Rapex» ziņojumā par 2016.gadu.

Ziņojuma dati rāda, ka pērn visvairāk brīdinājumu no dalībvalstīm ienākuši par rotaļlietām, transportlīdzekļiem, apģērbu un tekstilizstrādājumiem, kā arī par elektriskajām iekārtām.

Kamēr Latvija par tirgū konstatētām bīstamām precēm ziņojusi 26 reizes, visvairāk ziņojumu saņemti no Vācijas, Spānijas un Francijas. Reakcija pēc ziņojumu saņemšanas Latvijā notikusi 25 reizes, bet līdere šajā rādītājā ir Dānija.

Cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamās preces nāk no dažādām pasaules valstīm. 2016.gadā 53% no visiem produktiem nākuši no Ķīnas, 23% no Eiropas valstīm un 5% no ASV. Kaut gan no Ķīnas nākušo bīstamo ražojumu skaits pērn ir samazinājies, palielinājies no Eiropas valstīm konstatēto bīstamo preču skaits.

Kopumā dalībvalstis ziņojušas par vairāk nekā 2000 gadījumu, no kuriem lielākā daļa bija augsta riska ziņojumi, tikmēr reakcija pēc brīdinājumu saņemšanas notikusi nepilnus 4000 reižu, kas ir vairāk nekā 2015.gadā. EK to skaidro ar patērētāju iestāžu aizvien rūpīgāku sekošanu sistēmā ienākošajiem ziņojumiem.

EK norāda, ka no dalībvalstīm saņemto brīdinājumu skaits nav tieši saistīts ar bīstamo preču skaitu konkrētas valsts tirgū. Ja kādai dalībvalstij ir augsts brīdinājumu skaits, iespējams, tas saistīts ar lielāku tirgu, lielāku importu vai biežākām inspektoru pārbaudēm. Nereti valstis ar lielāku tirgu un pārbaudēs iesaistīto inspektoru skaitu atrod daudz vairāk bīstamo preču un par tām ziņo.

«Rapex» ir sistēma, kas ļauj ES valstīm ātri apmainīties ar informāciju par tirgū nonākušām patērētāju veselībai bīstamām precēm un nepieciešamības gadījumā pārtraukt to tirgošanu.

