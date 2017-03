Latvijā ir tendence palielināties bioloģisko gaļas liellopu audzētāju īpatsvaram, aģentūrai LETA pastāstīja Gaļas liellopu audzētāju biedrības priekšsēdētājs Rihards Valtenbergs.

Viņš sacīja, ka gaļas liellopu audzēšana ir viena no lauksaimniecības nozarēm, kurās Latvijā ir lielākais īpatsvars saimniecību, kas saimnieko ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Apmēram 80-90% no kopējā gaļas liellopu audzētāju īpatsvara Latvijā ir bioloģiskie un arī šogad bioloģisko gaļas liellopu audzētāju īpatsvaram ir tendence palielināties. Bioloģiski ražotu liellopu gaļu ir izdevīgāk pārdot nekā konvencionāli iegūtu, kuras cenas Latvijā ir nesamērīgi zemas.

Valtenbergs arī norādīja, ka zemās cenas ir viena no galvenajām problēmām nozarē, un nav skaidrs, kāpēc cenas ir tik zemas. Tas varētu būt saistīts ar samērā augsto nelegālās gaļas īpatsvaru Latvijā. Šī iemesla dēļ gaļas liellopu audzētājiem ir izdevīgāk 6-8 mēnešu vecus teliņus eksportēt uz citām valstīm nevis nobarot uz vietas Latvijā. «Ja mēs pārdodam savus 6-8 mēnešu vecos teļus Eiropā un Turcijā, cena ir kaut cik atbilstoša tam, lai mēs varētu izdzīvot. Bet līdzko mums jāpārdod savus lopus gaļā, kautuve mums par vienu kilogramu gaļas samaksā divus eiro, lai gan viena saražotā kilograma gaļas pašizmaksa ir no 4-7 eiro,» sacīja Vltenbergs.

Vienlaikus viņš piebilda, ka gaļas liellopu audzēšana Latvijā ir perspektīva nozare, jo globālajā tirgū ir pieprasījums pēc gaļas.

Latvijā gaļas liellopu audzēšanu sekmē nozarei pieejamais atbalsts no Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļiem, piemēram, atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, pauda Valtenbergs. «Jaunajiem cilvēkiem, kas grib dzīvot laukos, gaļas liellopu kopšana ir gandrīz vienīgā iespēja to darīt. Lai sāktu ar to nodarboties, iesākumā nevajag lielas investīcijas,» pauda biedrības vadītājs, piebilstot, kas starta kapitāls nepieciešams tikai liellopu iegādei.

Viņš arī piebilda, ka saistībā ar pieejamajām subsīdijām gaļas liellopu audzētāju apgrozījums šogad un nākamgad Latvijā varētu palielināties. Taču pēc tam, kad ES fondu atbalsts gaļas liellopu audzētājiem vairs nebūs pieejams, situācija var būt pretēja. Pieejamās subsīdijas šogad varētu veicināt arī gaļas liellopu skaita pieaugumu.

Gaļas liellopu audzētāju biedrība ir dibināta 2011.gada aprīlī, un tās mērķis ir apvienot gaļas liellopu audzētājus un pārstāvēt gaļas liellopu audzētāju intereses lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā.