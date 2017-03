«Baltijas ekspresis» divos mēnešos pārvadājis 4,1 reizi vairāk kravu

AS «Baltijas ekspresis» šogad divos mēnešos pārvadājusi 4,1 reizi vairāk kravu nekā attiecīgajā laikā pērn, aģentūrai LETA pavēstīja biedrībā '«Baltijas asociācija - transports un loģistika» (BATL).

Tādējādi uzņēmumam izdevies palielināt tirgus daļu no 10 līdz 25%, apsteidzot AS «Baltijas tranzīta serviss» un kļūstot par otro lielāko pārvadātāju pēc kravu apgrozījuma valstī.

«Uzņēmuma akcionāru AS «Ventspils tirdzniecības osta» un AS «Ventbunkers» vadība 2016.gada otrajā pusē ieguldīja smagu darbu ar potenciālajiem kravu nosūtītājiem, lai saglabātu un piesaistītu lielākus kravu apmērs Ventspils ostai. «Baltijas ekspreša» uzdevums bija ļoti īsā laikā spēt mobilizēt resursus un pārvest trīsreiz lielākus kravu apjomus nekā iepriekš. Faktiski no trim krautiem vilcieniem diennaktī 2016.gada oktobrī jau novembra beigās sākām vest 10 un vairāk vilcienus diennaktī,» pauda «Baltijas ekspreša» valdes priekšsēdētājs Māris Bremze.

Reklāma

Uzņēmuma plānos ir līdz gada beigām pārvadāt nepilnus astoņus miljonus tonnu kravu, un ir iespējams, ka arī šo robežu izdosies pārspēt. Šis apmērs būs lielākais kompānijas pastāvēšanas vēsturē.

«Baltijas ekspresis» ir privāts licencēts dzelzceļa kravu pārvadātājs, kas piedāvā tranzīta kravu pārvadājumu pakalpojumus. Atbilstoši uzņēmuma 2015.gada gada pārskatam kompānija pieder AS «Ventbunkers» (62,79%), AS «Kālija parks» (20,56%), AS «Ventspils tirdzniecības osta» (16,23%), SIA «Ventplac» (0,39%) un Ivaram Sormulim (0,03%).

«Baltijas ekspresis» 2015.gadā strādāja ar 39 869 693 eiro apgrozījumu un guva 4 502 816 peļņu. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 4 154 072 eiro.