Ziemeļu Investīciju banka izsniegusi aizdevumus Baltijā € 1,1 miljardu

Ziemeļu investīciju banka (Nordic Investment Bank, NIB) Baltijas valstīs kopš darbības sākuma 2005.gadā līdz pagājušā gada beigām kreditējusi projektus kopumā 1,1 miljarda eiro apmērā, liecina bankas sniegtā informācija.

2016.gada 31.decembrī Baltijas valstīs bankas aizdevumu portfelis bija 917 miljonu eiro apmērā.

Līdz pagājušā gada nogalei Latvijā Ziemeļu investīciju banka bija kreditējusi projektus 232,1 miljona eiro apmērā, no kuriem vides projekti veidoja 32%. Igaunijā banka aizdevumos bija piešķīrusi 215,3 miljonus eiro, no kuriem 40% atvēlēti vides projektiem, bet Lietuvā - 625,2 miljonu eiro apmērā, no kuriem dažādiem vides projektiem piešķirti 78%.

Latvijā lielākais aizdevumu portfelis bankai ir enerģētikas sektorā, kur Ziemeļu investīciju banka ir investējusi hidroenerģētikā. Tāpat lieli ieguldījumi ir veikti Latvijas tranzīta sektoram nozīmīga dzelzceļa koridora modernizēšanā.

Igaunijā vislielākos aizdevumus Ziemeļu Investīciju banka piešķīrusi termoelektrostacijai un ar tās infrastruktūru saistītiem projektiem, jo īpaši elektrosavienojumiem starp Baltijas un Ziemeļvalstu tīkliem.

Savukārt Lietuvā Ziemeļu investīciju banka galvenokārt kreditējusi vides projektus, kā arī sabiedriskā transporta un dzelzceļa infrastruktūras attīstību. Tāpat Ziemeļu investīciju banka kreditējusi pašvaldību investīciju programmas sabiedriskā un privātā sektora māju energoefektivitātes uzlabošanā.

Ziemeļu Investīciju bankas līdz šim pēdējais līgums Baltijas valstīs noslēgts pērn par 24 miljonu eiro aizdevumu Igaunijas valsts uzņēmumam «Tallinna Lennujaam» Tallinas lidostas infrastruktūras modernizēšanai.

Kā nozīmīgus projektus enerģētikas un vides sektorā banka cita starpā minēja 2015.gada 32 miljonu aizdevumu Lietuvas uzņēmumam «Amber Grid» gāzesvada izbūvei no Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināļa līdz Kuršēniem, kā arī 2014.gada 35 miljonu eiro aizdevumu «Klaipedos nafta» sašķidrinātās gāzes termināļa izbūvei. Tāpat, piemēram, banka 2002.-2008.gadā aizdevusi 215 miljonus eiro «Latvenergo» elektrības pārvades un sadales tīklu sakārtošanai.

Infrastruktūras projektiem nozīmīgu finansējumu cita starpā saņēmušas Latvijas un Lietuvas valsts dzelzceļa kompānijas, kā arī ostas visās trijās Baltijas valstīs.

No sociālās infrastruktūras projektiem banka 136 miljonus eiro piešķīrusi slimnīcu būvniecībai un modernizācijai Latvijā un Igaunijā.

Ziemeļu Investīciju banka ir kopīga Ziemeļu un Baltijas valstu starptautiska finanšu institūcija. Tā izsniedz ilgtermiņa aizdevumus enerģētikā, vides projektiem, transporta, loģistikas un sakaru nozarē, kā arī inovācijām, lai stiprinātu konkurētspēju un nodrošinātu atbalstu veselīgai videi.

Bankas dibinātājvalstīm Dānijai, Somijai, Islandei, Norvēģijai un Zviedrijai Latvija, Lietuva un Igaunija pievienojās 2005.gadā. Līdz 2005.gadam Ziemeļu investīciju banka kredītus Baltijas valstīs izsniedza ar citu banku starpniecību.