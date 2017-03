Gandrīz 18 000 cilvēku pieteikušies 250 vakancēm Serbijā paredzētajā «Ikea» veikalā

Gandrīz 18 000 cilvēku pieteikušies 250 darba vietām Serbijas pirmajā «Ikea» veikalā, kas tiks atvērts šogad, pirmdien paziņoja uzņēmums.

Zviedrijas mēbeļu un mājsaimniecības preču gigants kopumā saņēmis 17 775 pieteikumus, no kuriem vairums ir no Belgrada iedzīvotājiem, kuriem būtu ērta nokļūšana veikalā, kas tiek būvēts netālu no Serbijas galvaspilsētas, norāda ziņu aģentūra «Belga».

Reklāma

«Ikea» investēs 70 miljonus eiro jaunajā veikalā, kuru paredzēts atvērt līdz vasarai un kam sekos vēl četri veikali.

Bezdarbs Serbijā pērn veidoja 19,7%, bet vidējā mēnešalga ir 370 eiro.

«Ikea» pasaulē nodarbina 150 000 cilvēku.

Saistītie raksti