AS «Latvijas gāze» sadales sistēmas operatora nodalīšanai dibinās meitaskompāniju, liecina biržai «Nasdaq Riga» iesniegtie akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu projekti.

Kompānijas akcionāru ārkārtas sapulcē 31.martā plānots atbalstīt sadales sistēmas operatora kā jaunveidojamās «Latvijas gāzes» meitassabiedrības izveidi «Latvijas gāzes» reorganizācijas ceļā.

Tāpat plānots ievēlēt zvērināto revidentu SIA «Grant Thornton Baltic» kompānijas sadalīšanas lēmuma pārbaudei un ar to saistīto darbību veikšanai, tajā skaitā atzinuma sagatavošanai par nodalāmās mantas pietiekamību jaunveidojamās sabiedrības dibināšanai. Zvērinātam revidentam plānots noteikt atlīdzību līdz 20 000 eiro apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Reklāma

Vienlaikus «Latvijas gāzes» valdei plānots uzdot veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentu projektus lēmuma pieņemšanai par «Latvijas gāzes» sadalīšanu.

«Latvijas gāzes» vadība arī informē, ka ir saņēmusi akcionāra «Marguerite Gas I S.a.r.l.» priekšlikumu akcionāru ārkārtas sapulces darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu par grozījumiem kompānijas statūtos un noteikt, ka šis akcionāru ārkārtas darba kārtības jautājums ir izskatāms kā pirmais.

«Marguerite Gas I S.a.r.l.» iesniegtais lēmuma projekts paredz «Latvijas gāzes» statūtos noteikt, ka sabiedrības meitasuzņēmumu dibināšanai nepieciešams visu padomes locekļu vienbalsīgs balsojums, kā arī, ka valdei ir nepieciešama padomes piekrišana meitasuzņēmumu dibināšanai un jebkura skaita sabiedrībai piederošo meitasuzņēmumu kapitāla daļu vai sabiedrības meitasuzņēmumu aktīvu vairāk nekā 10% apmērā atsavināšanai vai apgrūtināšanai.

Saņemto priekšlikumu «Latvijas gāze» valde izskatīs nākamajā valdes sēdē.

Tāpat akcionāru sapulcē paredzēta Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka 31.martā ir sasaukta «Latvijas gāzes» akcionāru ārkārtas sapulce, kurā iekļauts jautājums par uzņēmuma reorganizāciju.

Tāpat ziņots, ka pagājušā gada nogalē tika dibināta AS «Conexus Baltic Grid», kurai no «Latvijas gāzes» nodoti dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvi. Kompānijas pamatkapitāls ir 39 786 089 eiro, kas sastāv no 39 786 089 akcijām viena eiro nominālvērtībā.

Pašreizējie «Conexus Baltic Grid» lielākie īpašnieki ir tādi paši, kādi «Latvijas gāzei», taču līdz šā gada beigām uzņēmums jāpārdod, lai tā akcionāri būtu ar «Latvijas gāzes» īpašniekiem nesaistītas personas. Tiesa gan, šī prasība neatteicas uz finanšu investoru «Marguerite Fund». Iespējas iegūt akcijas «Conexus Baltic Grid» vērtē arī Latvijas valsts.

Atbilstoši Enerģētikas likumam «Latvijas gāzei» juridiski jānodala sadales sistēmas operatoru. Uz to gan neattiecas prasības par īpašnieku maiņu.

«Latvijas gāze» pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 392,266 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11,8% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 22,9% - līdz 37,506 miljoniem eiro. «Latvijas gāzes» akcijas kotē «Nasdaq Riga» otrajā sarakstā.