airBaltic sāks lidojumus no Rīgas uz Liepāju

Latvijas lidsabiedrība «airBaltic» 2017.gada 16.maijā sāks iekšzemes lidojumus no Rīgas uz Liepāju. «airBaltic» no Rīgas uz Liepāju lidojumus veiks trīs reizes nedēļā ar Bombardier Q400 NextGen lidmašīnu. Lidojums ilgs 40 minūtes. Vienvirziena biļetes cena ir, sākot ar 15 eiro, ieskaitot lidostas nodevas un transakcijas maksu.

Jaunais maršruts piedāvās ērtus lidojumus ceļotājiem no 60 «airBaltic» galamērķiem Eiropā, Skandināvijā, Tuvajos Austrumos un NVS valstīs uz Baltijas jūras krasta pilsētu – Liepāju.

«airBaltic» izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss) norāda: «Aviācijas nozare veido līdz pat 3% no valsts ekonomikas un 2% no visām darba vietām. Kurzemes reģiona ekonomikai mūsu lidojumu sākšana uz Liepāju ir ļoti svarīga, kā arī tie papildinās jau esošos aviosavienojumus ar Palangu. Rīga – Liepāja maršruts sniegs jaunas ceļošanas iespējas starp abām pilsētām, kā arī piedāvās ērtus savienojumus uzņēmējiem un tūristiem no 60 «airBaltic» galamērķiem.»

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks uzsver: «Kopš tika sākta Liepājas lidostas rekonstrukcija, regulāro lidojumu atsākšana no Liepājas bijis ļoti gaidīts notikums pilsētas iedzīvotājiem, jo sevišķi uzņēmējiem. Šis notikums skaidri iezīmē Liepāju kā stabilu un nozīmīgu nacionālo un starptautisko galamērķi apmeklētājiem, vienlaikus veicinot pilsētas ekonomikas attīstību un sniedzot plašākas iespējas starptautisku konferenču rīkošanai, pasaules līmeņa koncertiem, Eiropas sporta čempionātiem, medicīnas tūrismam, kurortoloģijas attīstībai un, protams, daudziem atklāt no jauna Liepāju kā perspektīvu dzīves un darba vietu. Pirms rekonstrukcijas Liepājas lidosta apkalpoja gandrīz 45 tūkstošus pasažieru un 2700 lidmašīnas, bet esmu pārliecināts, ka ar šodienas pilsētas iespējām drīz vien mēs šos rādītājus spēsim panākt un pārsniegt.»

«airBaltic» korporatīvo komunikāciju viceprezidents Jānis Vanags, atbildot, vai uzņēmuma ieskatā attiecīgais maršruts būs rentabls, aģentūrai LETA sacīja, ka jaunais galamērķis atvērts tikai un vienīgi ar mērķi uzlabot uzņēmuma kopējos darbības rezultātus.

Pēc viņa teiktā, ņemot vērā, ka aviokompānija attīstās un šogad nodrošina vairāk sēdvietu un jaunus maršrutus, uzņēmumam arī vajag strādāt pie jaunu pasažieru piesaistes, kas varētu tālāk jau lidot arī «airBaltic» galvenajos maršrutos.

Vienlaikus Vanags piebilda, ka patlaban jaunais maršruts atvērts «konservatīvā režīmā» un sezonas beigās tiks vērtēti rezultāti. Maršruts ir būtisks reģiona ekonomikai, tāpēc Kurzemes tūrisma industrijai, pašvaldībai, uzņēmējiem un pārējām iesaistītajām pusēm aktīvi jāstrādā, lai kopīgu sasniegtu vēlamos rezultātus un nodrošinātu pasažierus attiecīgajā maršrutā.

«airBaltic» nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz 60 galamērķiem, kā arī tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.

Lidojumu grafiks ir pieejams kompānijas mājas lapā www.airbaltic.com.

