Naftas cenām otrdien kritums; lejupslīde arī ASV un Eiropas akciju biržās

Naftas cenas pasaules tirgū otrdien piedzīvojušas kritumu saistībā ar pazīmēm par jēlnaftas ieguves atjaunošanos Lībijā un bažām, ka Naftas eksportētājvalstu organizācijas OPEC īstenotie naftas ieguves apjoma samazinājumi varētu nebūt pietiekami pārmērīgu enerģijas piegāžu samazināšanai pasaulē.

Arī ASV un Eiropas akciju biržās otrdien piedzīvota lejupslīde. Eiropas fondu tirgu lejupslīdi galvenokārt izraisījuši iespējami politiskie riski Itālijā, kas pietuvojusies priekšlaicīgām vēlēšanām, un jaunas nesaskaņas starp Grieķiju un tās kreditoriem par valsts glābšanas programmu.

Tikmēr ASV akciju biržas reaģējušas uz atšķirīgiem ekonomikas datiem, «Standard & Poor's 500» un «Nasdaq Composite» indeksiem nokrītoties no piektdien sasniegtajiem rekordaugstiem līmeņiem.

Eiro un britu sterliņu mārciņas vērtība pret ASV dolāru otrdien pieaugusi, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu sarukusi.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā otrdien samazinājās par 0,14 ASV dolāriem līdz 49,66 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā saruka par 0,45 dolāriem - līdz 51,84 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» otrdien saruka par 0,2% līdz 21 029,47 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» samazinājās par 0,1% līdz 2412,91 punktam, bet indekss «Nasdaq Composite» nokritās par 0,1% līdz 6203,19 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien samazinājās par 0,3% līdz 7526,51 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,2% līdz 12 598,68 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 nokritās par 0,5% līdz 5306,94 punktiem.

Eiro vērtība pret dolāru palielinājusies no 1,1164 dolāriem līdz 1,1195 dolāriem par eiro. Mārciņas vērtība pret dolāru pakāpusies no 1,2841 dolāram līdz 1,2862 dolāriem par mārciņu. Savukārt dolāra kurss attiecībā pret jenu sarucis no 111,26 līdz 110,76 jenām.

