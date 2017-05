Naftas cenām un Eiropas biržās samazinājums; ASV fondu tirgi turpina augšupeju

Naftas cenas pasaules tirgū ceturtdien piedzīvojušas kritumu saistībā ar investoru vilšanos pēc Naftas eksportētājvalstu organizācijas OPEC sanāksmes, kurā netika pieņemts lēmums paplašināt jēlnaftas ieguves apjoma samazināšanu. OPEC dalībvalstis un vienpadsmit citas naftas ieguvējvalstis ceturtdien sanāksmē Vīnē gan nolēma pagarināt jēlnaftas ieguves apjoma samazināšanas vienošanās termiņu līdz 2018.gada 31.martam.

ASV akciju biržas ceturtdien turpinājušas augšupeju sesto tirdzniecības sesiju pēc kārtas, «Standard & Poor's 500» indeksam sasniedzot jaunu rekordaugstu līmeni saistībā ar investoru optimismu, kas turpinās, pateicoties tieši šim kāpumam Volstrītā.

Eiropas akciju biržās ceturtdien galvenokārt piedzīvots kritums arī saistībā ar to, ka OPEC nav paplašinājusi jēlnaftas ieguves apjoma samazināšanas vienošanos, bet vien pagarinājusi tā termiņu.

Eiro vērtība un britu sterliņu mārciņas vērtība ceturtdien samazinājusies, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu pieaugusi.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā ceturtdien samazinājās par 2,46 ASV dolāriem līdz 48,9 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā saruka par 2,5 dolāriem - līdz 51,46 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 21 082,95 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 0,4% līdz 2415,07 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 0,7% līdz 6205,26 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien palielinājās par 0,04% līdz 7517,71 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,2% līdz 12 621,72 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 nokritās par 0,08% līdz 5337,16 punktiem.

Eiro vērtība pret dolāru samazinājās no 1,1216 dolāriem līdz 1,1208 dolāriem par eiro. Mārciņas vērtība pret dolāru sarukusi no 1,2972 dolāriem līdz 1,2940 dolāriem par mārciņu. Savukārt dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājies no 111,52 līdz 111,85 jenām.

