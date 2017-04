Kosmētikas ražotāja AS «Madara Cosmetics» šogad otrajā pusgadā plāno sākt akciju kotāciju biržā «Nasdaq Riga», šodien preses konferencē informēja uzņēmuma pārstāvji.

«Madara Cosmetics» akcijas plānots iekļaut biržā ar mērķi nodrošināt resursus līdzšinējā uzņēmuma attīstības tempa turpināšanai, īpaši koncentrējoties uz attīstību ārvalstu tirgos.

Uzņēmuma valdes loceklis un līdzīpašnieks Uldis Iltners atzīmēja, ka publiskā apgrozībā tiks izlaista būtiska daļa uzņēmuma akciju. «Tie nebūs daži procenti akciju, mēs nerunājam par 5%,» uzsvēra «Madara Cosmetics» valdes loceklis un piebilda, ka ir paredzēts emitēt jaunas akcijas, taču to apjomu pagaidām nevar atklāt.

Reklāma

Komentējot, kāpēc ir nolemts iesaistīties biržā, nevis papildus finansējuma iegūšanai piesaistīt riska kapitāla fondus, Iltners norādīja, ka otrais variants apdraudētu uzņēmuma attīstības vīzijas īstenošanu. «Mēs skatāmies uz attīstību ilgtermiņā. Riska kapitāla fonda klasiskais ierobežojums ir 3-5 gadi, pēc kuriem fonds iet prom no uzņēmuma, un tas lielākoties izraisa uzņēmumā zināmu šūpošanos. Fondam piederošās akcijas pēc tam ir jāizpērk esošajiem akcionāriem vai arī tās tiek pārdotas kādam citam u.tml. Pēc definīcijas augošam uzņēmumam ir grūtības kaut ko izpirkt, jo visa nauda tiek ieguldīta attīstībā. Var gadīties, ka esošajiem akcionāriem pēc šiem gadiem ir kopā ar fondu jāatstāj uzņēmums, jo cits pircējs var gribēt iegādāties visu kompāniju, nevis tikai fonda daļu. Biržas risinājums ir tāds, kas var ilgtermiņā līdzās pastāvēt, neradot šūpošanos,» klāstīja uzņēmuma valdes loceklis.

«Madara Cosmetics» mērķis ir uzrunāt Baltijas privātos investorus, priekšroku dodot jau esošajiem Baltijas klientiem. «Cilvēki ir sākuši strādāt ar saviem ieguldījumiem, Ir pamats domāt, ka būs atsaucība [akciju emisijai],» sacīja Iltners.

Lai motivētu cilvēkus ieguldīt uzņēmuma akcijās, paredzēts arī ieviest akcionāru priekšrocību programmu, kas attieksies gan uz produktu iegādi, gan padziļinātu iesaisti uzņēmuma procesos un produktu izstrādes jautājumos.

Tāpat uzņēmums jau ir atklājis interneta vietni madaracosmetics.lv/investoriem, caur kuru paredzēts izglītot klientus par darbu vērtspapīru tirgū, kā arī informēt par jaunumiem attiecībā uz uzņēmuma plāniem startēt biržā.

Iltners pauda, ka akciju kotēšana biržā arī palielinās uzņēmuma caurspīdīgumu un uzticamību partneru acīs.

Savukārt AS «Nasdaq Riga» valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne atzīmēja, ka «Madara Cosmetics» ir patēriņa zīmols, kas, strādājot biržā, savā ziņā ir priekšrocība. «Līdzšinējā pieredze liecina, ka dažkārt investoriem ir grūti saprast, ar ko nodarbojas uzņēmums. Patēriņa zīmolam ir priekšrocība, ka jebkurš var pārliecināties par to, kas ir produkts, dalīties pieredzē par produkta lietošanu ar citiem, līdz ar to rodas vēlme dalīties uzņēmuma veiksmē, kļūstot par akcionāru. «Madara Cosmetics» ir ļoti pievilcīgs zīmols, ir mērķtiecīgi strādāts pie zīmola attīstības, produktu portfeļa u.tml.,» teica «Nasdaq Riga» valdes priekšsēdētāja.

Vienlaikus viņa norādīja, ka Skandināvijas valstīs biržas alternatīvais tirgus, kas ir mērķēts uz mazo un vidējo uzņēmumu segmentu, ir ļoti attīstījies. «Mazie, vidējie uzņēmumi spēlē ļoti nozīmīgu lomu ne tikai Latvijā, Baltijā, bet arī ziemeļvalstīs. Ziemeļvalstīs biržas alternatīvais tirgus, kas ir vērsts uz mazo un vidējo uzņēmumu segmentu, ir ļoti attīstījies. Tajā ir vairāk nekā 250 uzņēmumu, kas lielākoties demonstrē ļoti labu sniegumu. «Madara Cosmetics» tur ļoti labi iederēsies, un varbūt tas pavērs plašāku skatienu arī citiem šī segmenta uzņēmumiem, kas varētu sekot viņu piemēram,» klāstīja Auziņa-Melaksne.

Savukārt, komentējot, kāpēc līdzšinējā Latvijas iedzīvotāju interese par kapitāla tirgu ir bijusi niecīga, viņa atzina, ka cilvēki ir pasīvi un ir pieraduši, ka nauda ir viegli pieejama bankas kontā. «Iespējams, viņi vēl nav sapratuši, ka depozītu procentu likmes var būt negatīvas un viņiem vēl nāksies piemaksāt bankai par naudas glabāšanu. Taču domāju, ka tādu uzņēmumu kā «Madara Cosmetics» ienākšana biržā varētu stimulēt iedzīvotāju mošanos no ziemas miega,» atzina biržas vadītāja.

«Madara Cosmetics» akciju publiskā piedāvājuma veiksmīgai īstenošanai ir piesaistīts sertificēts konsultants AS «LHV Pank». «LHV Pank» institucionālo tirgu vadītājs Ivars Bergmanis norādīja, ka Baltijas ekonomiku «mugurkauls» balstās uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, taču tikai pēdējos gados biržā ir radušies veiksmīgi piemēri mazo un vidējo uzņēmumu segmentā. «Igaunijā tas jau ir noticis, bet Latvijā plaša patēriņa zīmola ienākšana biržā ir kas nebijis,» piebilda Bergmanis.

Pēc viņa teiktā, veicot ātrus aprēķinus, var lēst, ka uzņēmuma vērtība indikatīvi varētu būt ap 10 miljoniem eiro. «Tas ir tieši mazo un vidējo uzņēmumu segments. «Madara Cosmetics» ir piemērota «First North» tirgum ne tikai pēc izmēriem un zīmola atpazīstamības. Akcionāru programmas izveide šim reģionam ir unikāla, tas ir apsveicami, ka uzņēmums mēģina pieslēgt esošos klientus,» teica «LHV Pank» institucionālo tirgu vadītājs.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka «Madara Cosmetics» 2015.gadā strādāja ar apgrozījumu 3,915 miljonu eiro apmērā, kas ir par 29,4% vairāk nekā 2014.gadā, bet kompānijas peļņa pieauga par 19,1% un sasniedza 489 018 eiro.

«Madara Cosmetics» dibināta 2006.gadā. Tās īpašnieki ir Lote Tisenkopfa-Iltnere, Iltners, AS «ALPS Investments», Zane Tamane, Liene Drāzniece, kā arī Paula Tisenkopfa.