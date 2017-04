Apvienos Baltijas valstu centrālos vērtspapīru depozitārijus

Šogad tiks apvienoti Baltijas valstu centrālie vērtspapīru depozitāriji, pavēstīja «Nasdaq» Baltijas tirgus vadītājs Indars Aščuks.

Saistītie raksti «ABLV Bank» jaunās emisijas obligācijas nākamnedēļ iekļaus biržas parāda vērtspapīru sarakstā 2017. g. 24. februāris

«Plānots, ka no šā gada septembra Baltijā būs viens depozitārijs. Depozitārija juridiskā mājvieta būs Latvijā, bet Igaunijā un Lietuvā atradīsies filiāles. Šī plāna īstenošana ir diezgan sarežģīts process, jo strādājam stingri regulētā jomā. No šā gada Eiropā spēkā ir īpaša regula par depozitāriju darbību un tā atļauj depozitārijus apvienot līdzīgi, kā tas notiek ar bankām vai apdrošināšanas sabiedrībām. Tāpat mums no jauna ir jāsaņem licence, lai varētu turpināt strādāt kā centrālais vērtspapīru depozitārijs. Būs jauna IT infrastruktūra, un pakalpojumus klientiem mēs varēsim sniegt daudz efektīvāk,» skaidroja Aščuks.

Viņš atzina, ka bez apvienošanas Baltijas valstu depozitārijiem būtu grūti izpildīt jaunās regulas prasības.

Reklāma

«Nav noslēpums, ka pēc katras lielākas finanšu krīzes tiek pastiprināts regulējums. Lai gan centrālie depozitāriji pie iepriekšējās krīzes nekādā ziņā nebija vainojami, arī uz tiem attiecas jaunais regulējums - tostarp ir lielākas kapitāla pietiekamības prasības, stingrāki ir kļuvuši arī citi nosacījumi. Baltijas depozitāriji ir mazi, bet, lai šīs prasības izpildītu, mums ir jādara praktiski tas pats, kas lielajiem Eiropas depozitārijiem. Ja trīs reizes ir jāsaņem jaunas licences, trīs reizes jāpilda citas prasības, tad tas ir ļoti dārgi, neefektīvi un beigās var atsaukties uz mūsu pakalpojumu kvalitāti un cenu. Baltijas depozitāriju apvienošana ir veids, kā strādāt efektīvāk,» atzina Aščuks.

Vienlaikus viņš atzina, ka par «Nasdaq» Baltijas biržu apvienošanu netiek domāts, jo tādu iespēju pašlaik neparedz Eiropas likumi. Tā vietā Baltijas biržās vērtspapīru tirdzniecība notiek vienā tirdzniecības sistēmā, noteikumi un tirgus prakse ir savstarpēji saskaņoti.

Centrālie depozitāriji uzskaita, glabā un veic norēķinus par visiem publiskā apgrozībā esošajiem vērtspapīriem, kā arī par vērtspapīriem, kas netiek kotēti biržā. Baltijas valstīs centrālais depozitārijs ir vienīgā institūcija, kam ir tiesības reģistrēt vērtspapīrus, piešķirot tiem starptautisko ISIN kodu. Baltijas valstu centrālie depozitāriji iekļaujas «Nasdaq» grupā.

Saistītie raksti