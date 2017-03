Naftas cenas turpina kristies; sarūk biržu indeksi, bet pieaug ASV dolāra vērtība

Naftas cenas pasaulē trešdien turpina kristies, investoriem bažījoties par nepārtrauktu naftas rezervju pieaugumu ASV un pieprasījuma sašaurināšanos Ķīnā.

ASV biržu indeksi otrdien saruka otro tirdzniecības sesiju pēc kārtas pēc tam, kad Kongresā tika iesniegts republikāņu izstrādātais veselības aprūpes plāns, kas paredz atcelt lielu daļu no iepriekšējā prezidenta demokrāta Baraka Obamas ieviestās veselības aprūpes sistēmas reformas.

Lielākā daļa Eiropas biržu indeksu otrdien samazinājās, medikamentu ražotāju akcijas cenai sarūkot saistībā ar ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumu, ka viņa valdība «strādās pie jaunas sistēmas, kas radīs konkurenci zāļu ražotāju starpā».

ASV dolāra vērtība otrdien pieauga attiecībā pret eiro, attiecībā pret Lielbritānijas mārciņu un attiecībā pret Japānas jenu.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm aprīlī otrdien samazinājās par 0,06 ASV dolāriem līdz 53,14 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm maijā Londonas biržā kritās par 0,09 dolāriem - līdz 55,92 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» otrdien saruka par 0,2% līdz 20 924,76 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kritās par 0,3% līdz 2368,39 punktiem, arī indekss «Nasdaq Composite» samazinājās par 0,3% līdz 5833,93 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,15% līdz 7338,99 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,35% līdz 4955 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 0,1% līdz 11 966,14 punktiem .

ASV dolāra vērtība attiecībā pret eiro otrdien pieauga līdz 1,0567 dolāriem par eiro no 1,0582 dolāriem par eiro. ASV dolāra vērtība attiecībā pret Lielbritānijas mārciņu kāpa par līdz 1,2203 dolāriem par mārciņu no 1,2236. ASV dolāra vērtība attiecībā pret Japānas jenu palielinājās līdz 114 jenām par dolāru no 113,9 jenām par dolāru.

