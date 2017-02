Naftas cenām pasaulē un Eiropas biržu indeksiem nav vienotas tendences

Naftas cenām pasaulē otrdienas rītā nav vienotas tendences, bet tirgū pieaug optimisms par to, ka naftas eksportētājvalstu organizācijas dalībnieces un citas lielākās naftas ieguvējas spēj īstenot vienošanos par naftas ieguves apjoma samazinājumu. «Brent» cena otrdien sarūk pēc pirmdien piedzīvotā kāpuma, bet WTI, ar kuru pirmdien tirdzniecība nenotika, cena pieaug.

ASV biržās pirmdien tirdzniecība nenotika, jo valstī bija oficiāla brīvdiena par godu Prezidentu dienai.

Eiropas biržu indeksiem pirmdien nebija vienotas tendences, pieaugot banku akcijas cenai, bet samazinoties Nīderlandes un Lielbritānijas patēriņa preču kompānijas «Unilever» tirgus vērtībai saistībā ar to, ka ASV pārtikas grupa «Kraft Heinz Company» atteicās no nodoma to pārņemt.

ASV dolāra vērtība pirmdien pieauga attiecībā pret eiro un attiecībā pret Japānas jenu, bet samazinājās attiecībā pret Lielbritānijas mārciņu.

«Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm aprīlī pirmdien Londonas biržā pieauga par 0,37 dolāriem - līdz 56,18 dolāriem par barelu. Ņujorkas biržā WTI markas jēlnaftas tirdzniecība pirmdien nenotika, jo ASV bija oficiāla brīvdiena.

Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pirmdien kāpa par 0,6% līdz 11 827,62 punktiem, Londonas biržas indekss FTSE 100 praktiski saglabājās iepriekšējās tirdzniecības sesijas līmenī un bija 7299,86 punkti, Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,05% līdz 4864,99 punktiem.

ASV dolāra vērtība attiecībā pret eiro pirmdien pieauga par 0,02% līdz 1,0614 dolāriem par eiro. ASV dolāra vērtība attiecībā pret Lielbritānijas mārciņu kritās par 0,41% līdz 1,2463 dolāriem par mārciņu. ASV dolāra vērtība attiecībā pret Japānas jenu palielinājās par 0,23% līdz 113,1 jenai par dolāru.

