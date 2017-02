«Moody's» saglabā «Latvenergo» kredītreitingu «Baa2» līmenī

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra «Moody's» apstiprinājusi AS «Latvenergo» kredītreitingu «Baa2» līmenī, nosakot stabilu prognozi, teikts kompānijas sniegtajā informācijā biržai «Nasdaq Riga».

«Saņemtais reitings apliecina, ka «Latvenergo» ir stabils un drošs aizņēmējs, nodrošinot iespējas piesaistīt aizņēmumus uz izdevīgiem nosacījumiem,» norāda «Latvenergo» pārstāvji.

Tāpat kompānijas pārstāvji atzīmē, ka, apstiprinot kredītreitingu, «Moody's» kā «Latvenergo» koncerna stiprās puses minējis uzņēmuma spēcīgās pozīcijas vietējā tirgū, tā īpašumā esošās efektīvās un videi draudzīgās hidroelektrostacijas, regulēto sadales un pārvades segmentu darbību, kā arī labos finanšu rādītājus.

Reklāma

«Moody's» eksperti paredz, ka «Latvenergo» arī turpmāk izdosies saglabāt pašreizējam kredītreitingam atbilstošu pozitīvu finansiālo profilu Latvijas elektroenerģijas tirgus turpmākas attīstības un izaugsmes apstākļos.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka «Latvenergo» koncerna apgrozījums 2016.gada deviņos mēnešos bija 678,203 miljoni eiro, kas ir par 1,1% mazāk nekā 2015.gada attiecīgajā periodā, bet kompānijas peļņa pieauga par 37,5% un sasniedza 94,316 miljonus eiro.

«Latvenergo» koncernā ietilpst mātessabiedrība «Latvenergo» (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un pārdošana) un meitassabiedrības - AS «Latvijas Elektriskie tīkli» (pārvades aktīvu noma), AS «Sadales tīkls» (elektroenerģijas sadale), «Elektrum Eesti» (elektroenerģijas pārdošana Igaunijā), «Elektrum Lietuva» (elektroenerģijas pārdošana Lietuvā), AS «Enerģijas publiskais tirgotājs» (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA «Liepājas enerģija» (siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un pārdošana Liepājā).

Saistītie raksti